Suriyeli Türkmen çiftçi İdlib'de çilek yetiştiriciliğiyle istihdam sağlıyor

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Bayırbucak Türkmenlerinden Rami Solak, Hatay'da öğrendiği çilek yetiştiriciliği mesleğini İdlib'e taşıyarak onlarca yerinden edilen aileye istihdam fırsatı sağlıyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle aileleri ile Hatay'ın Yayladağı ilçesine göç eden Bayırbucak Türkmenleri, kaymakamlıkça geliştirilen projeyle çilek üreticiliği mesleğiyle tanıştı.

Çilek üreticiliği eğitimine katılan Türkmenlerden Rami Solak, Hatay'da meslekte uzmanlaştıktan sonra kazandığı tecrübeyi İdlib'e taşımaya karar verdi.

Solak, böylelikle bölgede çilek yetiştiren ilk çiftçi oldu.

"İdlib'de çiftçilere çilek ekimi konusunda eğitim vererek teşvik ediyoruz"

Hatay'da 4 yıl yaşayarak 2022 yılında ülkesine dönen Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 bin fidanla ilk ekim denemesini İdlib'in batısındaki Bideme köyünde yaptığını söyledi.

Solak, 2022 yazında başlayan projenin 2023'te başarıyla sonuçlandığını ve üretimin yerel pazarın ihtiyacını karşılamaya başladığını ifade ederek, "İdlib'de çiftçileri çilek ekimi konusunda eğitim vererek teşvik ediyoruz. Suriye rejim güçlerinin sürekli bombardımanı nedeniyle çiftçiler yatırım yapmaktan korkuyor." dedi.

"Bölgede çilek tüketicisi değil, üreticisi olacağız"

Çilek tarımının yüksek maliyetine rağmen talep görmeye başladığını vurgulayan Solak, "Geçen yıl İdlib'de başladığımız çilek tarımını bu yıl geliştirdik. Gelecek yıl daha çok çalışacağız." diye konuştu.

Solak, İdlib'de çiftçiliği yeni ürünlerle geliştirmeye hedeflediklerinin altını çizerek, "Bölgede çilek tüketicisi veya ithalatçısı değil, üreticisi olacağız. Projeyle çok sayıda istihdam sağladık. Çilek kasası üreten ayrı bir marangoz atölyesi kurduk." diye konuştu.

"İdlib'de çilek tarım alanımız gelecek yıl yaklaşık 70 dönüme ulaşacak"

Esed rejim güçlerinin yoğun saldırılarıyla zorla yerinden ettiği kişilere iş imkanı sağladığını dile getiren Solak, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 15 işçi çalışıyordu, bu yıl ise 25'e çıktı. Her yıl işçi sayımız artıyor. İdlib'de çilek tarım alanımız gelecek yıl yaklaşık 70 dönüme ulaşacak. Geçen yıl piyasada yüzde 50'lik bir payımız vardı, bu yıl yüzde 60'a çıktı. Gelecek yıl yüzde 100'ü hedefliyoruz."

Çilek yetiştiricilerinin maliyetleri azaltmaya yönelik çalışmalar yaptığına işaret eden Solak, "Modern çilek tarımının gerektirdiği bazı ham maddelerin bulunmaması, kalitesiz ilaçlar ve uygun gübre bulma gibi sorunlarla karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Solak, çilek fiyatlarının şimdiye kadar yüksek olduğunu ve fiyatların arz ve talebe bağlı olarak 1 ile 2,5 dolar arasında değiştiğini belirtti.

"Çilek toplayarak kendi başıma 7 çoğuma bakıyorum"

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Bideme kampına yerleşen Um Ahmed Mustafa da saldırılarda eşini kaybettiğini ve çilek toplayarak kendi başına 7 çocuğuna baktığını anlattı.

Mustafa, 10 yıldır çadırda yaşadığını aktararak, "2 yıldır çilek toplama işi yaparak çocuklarımın geçimini sağlıyorum. Projenin daha da büyüyeceğini umuyoruz. Kamplarda çok sayıda kişi iş imkanı bekliyor." dedi.