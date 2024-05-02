Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ana sınıfı öğrencilerine eğitim verdi
Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu 3-4 yaş grubu öğrencileri, Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. İtfaiye ekipleri, öğrencilere itfaiyenin görevleri, yangın türleri, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, yangın anında yapılması gerekenler de anlatıldı ve öğrencilerin soruları yanıtlandı.
Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, ana sınıfı öğrencilerine itfaiyecilik eğitimi verdi.
Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu 3-4 yaş grubu öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ziyarette itfaiye ekipleri, öğrencilere itfaiyenin görevleri, yangın türleri, yangın söndürmede kullanılan kıyafet, araç ve malzemelerle ilgili bilgi verdi.
Yangın anında yapılması gerekenlerin de anlatıldığı ziyarette itfaiye ekipleri, öğrencilerin sorularını yanıtladı.