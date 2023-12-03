Sultangazi'de Geleneksel Giresun Sırgan Festivali Düzenlendi

Sultangazi Belediyesi tarafından Anadolu Kültür Festivali kapsamında 'Geleneksel Giresun Sırgan Festivali' düzenlendi.Festival kapsamında Giresun'un yöresel yemekleri, kıyafetleri ve müzikleri katılımcılarla buluştu.

Sultangazi Belediyesi, Anadolu şehirlerinin lezzetlerini, kıyafetlerini, müziklerini kültürlerini Anadolu Kültür Festivali ile ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor. Anadolu Kültür Festivali kapsamında bu kez Giresun Sırgan Festivali düzenlendi. Sultangazi Belediyesi ile Giresunlular Derneği'nin düzenlediği Geleneksel Giresun Sırgan Festivali açılışına Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi Giresunlular Derneği Başkanı Şaban Durdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, mahalle muhtarları katıldı. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen festivale katılım yoğun oldu.

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve Sultangazi Giresunlular Derneği Başkanı Şaban Durdu festivale katılanlara sırgan çorbası dağıttı.

'SULTANGAZİ'DE YÖRESEL GÜNLERİMİZ OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'

Haftaya Rize Yöresel Günleri Festivali düzenleyeceklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Öncelikle teşekkür ediyorum. Sultangazi'de yöresel günlerimiz oldukça güçlü bir şekilde devam ediyor. Bugün Giresun tanıtım günlerimiz var. Giresun'un güzelliklerini, örf ve adetlerini esasında her şeyini tanıtmaya gayret ediyoruz. Yaklaşık olarak Ekim ayında başladık. Yöresel günlerimiz Ocak ayı sonuna kadar devam edecek' dedi.

'BÜTÜN DERDİMİZ SULTANGAZİ'DE YAŞAYAN 81 VİLAYETİN GÜZEL İNSANLARINI KAYNAŞTIRMAK'

Sultangazi Anadolu Kültür Festivali adı altında yöresel günlerin devam ettiğini söyleyen Dursun, 'Bütün derdimiz Sultangazi'de 81 vilayetin güzel insanlarını kaynaştırmak, bu etkinlik alanı içerisinde buluşturmak, birbirlerine karşı özlemleri varsa özlemlerini gidermek için gayret etmektir. Giresun yeme içme kültürü, örf ve adetlerini burada tanıtmak ve vatandaşının güzel zaman geçirmesini sağlamak için gayret ediyoruz. Sultangazi'de 81 vilayetin güzel insanları; vatanına, milletine, devletine bağlı güzel insanları yaşıyor. Biz de bu insanlara olabildiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Herkesi Giresun Sırga Festivaline davet ediyoruz' şeklinde konuştu.

"GİRESUN BIÇAKLARI KURTULUŞ SAVAŞI'NIN KAZANILMASINDA ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Giresun'un el sanatlarından biri olarak öne çıkan Giresun bıçaklarını üreten Mahir Henden, bıçakların Türkiye'nin kültürel mirasına katkıda bulunduğunu söyleyerek, 'Giresun bıçakları Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında çok önemliydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın, her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz' sözüyle paşa süngünü takma emrini vermiştir. O an için ordumuzun ne silahı ne süngünü vardır. Paşanın emriyle Topal Osman ve Giresunlu uşaklar 400 kişilik gönüllü orduyla Ankara Mangal Dağı'na girmiştir. Giresun bıçaklarıyla düşman yenilgiye uğramıştır. Gençlerden ricamız bu kültüre sahip çıksınlar? dedi.

Festivale katılan vatandaşlardan Samet Özyılmaz ise, 'Giresun'a gelemeyen tüm ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz. Köy peyniri, tereyağ, Giresun'un yöresel ürünlerinin hepsi burada mevcuttur' dedi.