SÜLEYMANİYE - İran'ın "Su politikaları", IKBY'deki su kaynaklarının azalmasına yol açıyor (2)

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) kuraklığın, İran'ın su politikaları nedeniyle daha da etkisini artırdığı belirtiliyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) kuraklığın, İran'ın su politikaları nedeniyle daha da etkisini artırdığı belirtiliyor.

Süleymaniye vilayetindeki barajların su seviyesinin son dönemde iyice azaldığı, Derbendihan ve Dokan Barajı ile Sirvan ve Küçük Zap Nehri'nin adeta kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Barajlardaki suyun azalması Halepçe ve Germiyan bölgesindeki tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkiliyor.

İran'ın, Derbendihan Barajı'nın en önemli kaynaklarından Sirvan Nehri ve Dokan Barajı'nı besleyen Küçük Zap Nehri üzerinde yaptığı barajlar, Irak'a gelen su miktarının azalmasının temel nedeni olarak gösteriliyor.

"İran barajları kapattığında suyumuz kesiliyor."

Derbendihan Barajı Müdürü Seman İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Derbendihan Barajı'nı besleyen su kaynaklarının yüzde 70'inin İran'dan geldiğini belirterek, "Bu su kaynakları önemli ölçüde azaldı. Bu nedenle barajdaki su seviyesi düştü. Barajı şu an sadece kendi sınırlarımız içindeki su kaynakları besliyor." dedi.

Bu barajın birçok ilçe ve nahiyenin içme suyunu temin ettiğini de dile getiren İsmail, "Sirvan Nehri'ndeki suyun azalması bunları ciddi anlamda etkiliyor. İran'ın Sirvan Nehri üzerinde yaptığı barajlar su seviyesinin düşmesinin temel nedeni." şeklinde konuştu.

Dokan Barajı Hidroloji Bölümü Sorumlusu Selam Necim Muhammed de İran'ın Küçük Zap Nehri üzerinde yaptığı barajların kuraklığın etkili olduğu bu dönemde Dokan Barajı'ndaki suyun azalmasına yol açtığını söyledi.

Muhammed, "İran Zap Nehri'nin suyunu sadece işine gelince bırakıyor. İran tarafı barajları açtığında Dokan Barajı'na su geliyor. Barajları kapattığı zaman da suyumuz kesiliyor." diye konuştu.