Sulama kanalına düşüp kaybolan çocuk, bulunup, hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Sulama kanalına düşüp kaybolan çocuk, bulunup, hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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Sulama kanalına düşüp kaybolan çocuk, bulunup, hastaneye kaldırıldı

ADANA'da serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren kimliği belirsiz bir çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

ADANA'da serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren kimliği belirsiz bir çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu. Su altı polislerinin çalışmasıya sudan çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir çocuk, serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan ve çevredekilerden yardım isteyen çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, kayıp çocuğu arama çalışması başlattı. Suya girdiği bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Devlet Su İşleri İtfaiye su Güncel Haberler

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