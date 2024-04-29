Sudan ve Rusya İlişkileri Güçlendirmek İstiyor

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan ve Rusya arasındaki ilişkileri, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirme ve güçlendirme arzusunda olduklarını ifade etti.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde, Burhan, Konsey Başkan Yardımcısı Malik Agar, Ordu Komutan Yardımcısı Şemseddin Kebbaşi ve Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Burhan, iki ülke arasındaki ilişkileri ortak çıkarlar doğrultusunda geliştirme ve güçlendirme isteğini dile getirdi.

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Agar da Birleşmiş Milletler (BM) ve Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası forumlarda Sudan ile Rusya arasındaki ortak işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakan Vekili Avad ise Sudan ve Rusya'nın benzer zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Bogdanov da Rusya'nın, Egemenlik Konseyini ülkede mevcut meşru yönetim olarak kabul ettiğini belirterek, bu ziyaretin iki ülke arasında işbirliği ufuklarını açacağını vurguladı.

Sudan'la çeşitli alanlarda daha fazla işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayan Bogdanov, Rusya'nın, Sudan'ın birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda Sudan'ın yanında yer aldığının altını çizdi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır devam ediyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve 18 eyaletten oluşan Sudan'ın 10 eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletini kontrol ederken HDK, Batı ve güney eyaletlerini ele geçmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD ara buluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.