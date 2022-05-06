Sri Lanka'da göstericiler araç durdurma eylemi yaptı

Ekonomik kriz nedeniyle ülke çapında gösterilerin sürdüğü Sri Lanka'da, araç durdurma eylemi yapıldı.

Son yılların en büyük ekonomik bunalımı ile karşı karşıya olan ülkede, hükümeti protesto gösterileri sürüyor.

Protesto için kapatılan dükkanlara, okullara ve resmi binalara siyah bayraklar asılırken işçi ve çalışanlar da siyah tişörtler giyerek ekonomik krizden sorumlu tuttukları iktidarı protesto etti.

Parlamento binasına giden yollara iç çamaşırlarını asan göstericiler "Bize kalan tek şey bu!" sloganı attı.

Çoğu yerde kontak kapatma eylemi yapıldı.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.