SPOR TFF Başkanı Büyükekşi'den Ankaragücü'ne ziyaret

TFF Başkanı Büyükekşi'den Ankaragücü'ne ziyaret

"Kadın futbolunu önemsiyoruz"

"Özümüze dönmemiz gerekiyor"

"Biz hiç kimseden hiçbir şekilde etkilenmeyiz"

"Herkes çıkıp futbolunu oynasın"

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA)-

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, başkentin futbol kulüplerini ziyaret etmek üzere bugün Ankara'ya geldi. İlk olarak MKE Ankaragücü'nü Tandoğan Tesisleri'nde ziyaret eden Büyükekşi, beraberindeki heyetle beraber kulüp başkanı Faruk Koca ve yöneticilerle birlikte yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Altyapı projelerine ilişkin yapılan görüşmenin ardından Büyükekşi ve Koca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: ???????ANTRENÖR EĞİTİMLERİ ÜCRETLERİNİ TFF ÖDEYECEK

10 yıllık strateji planı hazırladıklarını ve 'Double Pass' ile bir proje başlattıklarını ifade eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Şu anda özellikle Süper Lig'deki takımlarımızın önce başındaki teknik sorumluları, daha sonra da 6 yaş ila 19 yaş arası her takımdan 10 antrenörü eğiteceğiz. Bunların bütün ücretlerini TFF ödeyecek. Bundan sonra yapılacak akademi tesislerinde bu bütçeden faydalanabilecek. Bu da Türk futboluna büyük bir katkı sağlayacak. İnşallah önümüzdeki 1 yıllık dönemde antrenörlerin eğitimi olacak. Daha sonra da bir taraftan akademilerin denetimi olacak. Bu proje çok önemli bir proje. Türk futbolu açısından aynı eğitimi görmüş öğrencileri Türk futboluna kazandırmak adına bir çalışma olacak. Ankaragücü'nün bu konuda yaptıkları SAGEM projesi, gerçekten çok güzel. Bundan sonraki dönemde de bizim yapmak istediğimiz şey bu paralelde önce Süper Lig kulüplerimizi daha sonra da birinci lig kulüplerimize aynı eğitimi vermek. Daha sonra da diğer liglerde, hepsinin altyapıya önem vermesini sağlamak. Çünkü ekonomik olarak kulüplerimiz biliyorsunuz her kademede sorun yaşıyor. Bu sorunun yaşanmaması için de kendi özümüze dönmemiz gerekiyor. Bundan sonra gerek şampiyon olacak, gerek küme düşecek veya düşmeyecek takımların mücadelesi var. O yüzden hepimizin çok dikkatli olması lazım. Biz hiç kimseden hiçbir şekilde etkilenmeyiz. Hakemlerimizin, MHK'nın da etkilenmemesi için gerekli talimatı veriyoruz. Onun için bunlar nafile, herkes çıkıp en güzel şekilde futbolunu oynasın" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ZİYARET EDECEĞİZ"

Muş'ta kızların erken yaşta evlendirilmesinin önüne geçmek amacıyla 2013 yılında kurulan Yağmur Spor Kadın Futbol Takımı'nın şampiyon olmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Muş'taki kadın futbol takımı, kızlarımız çocuk yaşta gelin olmasın diye bir proje başlattı ve şampiyon oldular. İlk işe başlar başlamaz kadın futbolunu şube olarak ayırdık. Önümüzdeki yıllarda daha güzel şeylerin olacağına inanıyoruz. Dünyada her geçen gün kadın futbolu çok daha yüksek yerlere geliyor. Önümüzdeki ağustos ayında kadın dünya futbol şampiyonası olacak. Biz de kadın futbolunu önemsiyoruz. Belki görev süremizde takımımıza nasıl destek verebiliriz diye ziyarette bulunuruz. Doğuda çocuk yaşta gelin olma olayı geçtiğimiz günlerde hep gündemdeydi. Özellikle eğitimi öne almamız gerekiyor, kızlarımızın okula gitmesi, iyi eğitilmesi son derece önemli. Biz de TFF olarak destek vermek için önümüzdeki günlerde bir ziyarete gidebiliriz veya onlar ziyaret edebilir. Konu daha çok yeni, gündemimize alacağız."

FARUK KOCA: FUTBOLUN PROBLEMLERİ ÇOK FAZLA

Ziyaretlerinden ötürü Büyükekşi'ye teşekkür eden MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ise, futbolun paydaşlarının harekete geçirilmeden futbolun kalitesinin ve marka değerinin artırılamayacağını söyledi.

Bunun için de akademilerin gelişiminin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Koca, "Futbolu gelişim gösteren her bölgesini federasyon başkanının bizatihi kendisinin ve ekibinin ziyaret etmesinin, Anadolu'daki futbol potansiyelinin harekete geçirilmesi anlamında önemli bir destek olarak görüyoruz. Tabi ki problemler var. Futbolun problemleri çok fazla. Problemleri konuşmak ayrı bir şey, problemler üzerinden konuşarak manipülasyon yapmak ayrı bir şey. Etik değerler çerçevesinde futbolun marka değerini geliştirmemiz lazım. Bütün futbol kulüplerine ayrı perspektifte bakarak futbolun marka değerini artıracak her adımı Ankaragücü olarak destekliyoruz. Danışarak, birbirimize destek olarak bu mümkün olacaktır" diye konuştu.

Büyükekşi, açıklamalarının ardından Gençlerbirliği Kulübü'nü ziyaret etmek üzere tesislerden ayrıldı.