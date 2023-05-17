SPOR Çağdaş Bodrum, Süper Lig için sabırsız

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)- Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) şampiyonluğu garantileyerek kurulduktan 20 ay sonra Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı başaran Çağdaş Bodrum Spor, yeni sezonu şimdiden iple çekiyor. Süper Lig'de basketboldaki ilk Bodrum temsilcisi olacak Çağdaş Bodrum Spor'da yakaladıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Dağlarca Çağlar, "Taraftarımızla ve Bodrum halkıyla hep beraber bu başarıyı gerçekleştirdik. Bizim için müthiş bir başarı. Türk basketbolunun son 35-40 yılına baktığımızda bu kadar hızlı bir yükselişi hiç görmedim" diye konuştu.

"AVRUPA TAKIMLARINI BODRUM'DA MİSAFİR ETMEK, O AVRUPA ŞEHİRLERİNE GİDİP BODRUM'U TEMSİL ETMEK AYRI BİR GURUR OLACAKTIR"

Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istediklerini belirten Dağlarca Çağlar, "Biz 20 ay önce bu yola başladık ve kulübümüzü kurduk. 20 ayda geldiğimiz nokta gerçekten takdir edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu tek başımıza değil Bodrumlularla yaptık. Bu anlamda Bodrum için gurur verici. Amacımız artık Süper Lig'de kalıcı olup, Bodrum halkına Süper Lig heyecanını yaşatmak. Altyapıyı çok önemsiyoruz. Altyapı bu işin sürdürülebilir olmasında bence en önemli taşlardan biri. Avrupa kupası oynamak hep hayalimiz. Hemen olur, olmaz bilmiyorum ama bunu istiyoruz. Olduğu noktada müthiş bir heyecan yaşatacağımıza eminim. Avrupa takımlarını Bodrum'da misafir etmek o Avrupa şehirlerine gidip Bodrum'u temsil etmek ayrı bir gurur olacaktır. Bodrum'da salon sıkıntımız var. Biz ligde bu salonda devam etmek istiyoruz. TBF'nin şartları var, bunları tamamlayıp, Süper Lig maçlarını burada oynayacağımıza inanıyoruz" dedi.

ENDER ARSLAN İLKİ BAŞARDI

Türk basketbolunun en önemli yıldızlarından olup ilk antrenörlük deneyiminde şampiyonluk yaşayan Çağdaş Bodrum Spor Başantrenörü Ender Aslan, "Başkanımızın ve yönetimimizin çok ciddi bir yatırımı vardı. Türk basketbolu için çok önemli bir yatırımdı. Uzun yıllar sürecek başarılı olma potansiyeli çok yüksek Bodrum'da böyle bir yatırımın, başkanımızın ve yöntemimizin yüzünü kara çıkarmadığımız için çok mutluyuz. Bodrum'un Süper Lig'e yakışacağını da düşünüyorum. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BURAYI ÇOK CİDDİ, ZOR BİR DEPLASMAN HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

"Bizim kırılma anımız tanıştığımız an oldu" diyen Arslan, "Burada hep beraber ilk idmanımızda ben ne istediğimi, oyuncularım benden ne bekleyebileceğimi anlattım. Onların arasından geldiğim için çoğunu tanıyorum. Önümüzdeki sezon keyifli olacak. Büyük takımlar, tecrübeli oyuncular Bodrum seyircisi önüne çıkacak. Burayı çok ciddi, zor bir deplasman haline getirmek istiyoruz. Ben oyuncuyken de iddialı bir insandım ve o anlamda burayı zorlu bir deplasman haline getirip güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Bodrum'un gurur duyacağı bir takım yaratacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ERKAN VEYSELOĞLU: HEDEF SÜPER LİG'DE KALICI OLMAK

Kariyerinde daha önce Süper Lig'de de şampiyonluk yaşayan takım kaptanı Erkan Veyseloğlu, şimdiki hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu dile getirdi. Tecrübeli basketbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun tek bir cevabı var diyebilirim. İyi bir organizasyon, iyi bir oluşum bunun en büyük faktör olduğunu düşünüyorum. 20 ayda buralara gelmiş olmak gerçekten çok kolay değil. Bu sezon ve geçen sezon beklentinin bu olduğunu bilmekle beraber kağıt üstünde ne kadar güçlü olsanız da sahada verdiğiniz mücadeleyle başarıya ulaşabiliyorsunuz. Burada çok büyük bir emek harcandı. Taraftarında günden güne geçen seneden ilgisi de bu başarının yanında artı oldu. Bodrum'un da takımı sahiplenmesi bizim için çok değerliydi. Mücadele şimdi başlıyor. Şimdiki hedef Süper Lig'de kalıcı olmak."

HAKAN YAPAR'IN 8'İNCİ ZAFERİ

Çağdaş Bodrum Spor'da şampiyonluğa ulaşan TBL'nin en tecrübeli isimlerinden Hakan Yapar, bu ligdeki 8'inci zaferini yaşayarak rekorunu geliştirdi. Hakan Yapar, "Bireysel olarak bu başarıları kazanmak için seneler önce yaptığım planların başarılı olduğunu gösteriyor. Yaptığım çalışmanın karşılığını almak mutlu ediyor. Planladığım şeyin doğru olduğunu gösteriyor. Bireysel olarak mutlu ve gururluyum. Sağlıklı kaldığım sürece sahada olmak istiyorum. Burada çok ciddi bir organizasyon kuruldu. İkinci senesinde Süper Lig'e çıktı. Tarihte belki de bunu başarabilen başka takım yok. O yüzden şampiyonluğun ayrı bir anlamı var. Başarıda payımız olduğu için çok mutluyuz. Sene başından beri hedefimiz buydu" dedi.

WARREN'IN KUPA SEVİNCİ

Türkiye'de daha önce Süper Lig'de forma giyen takımın yıldızlarından Chris Warren, "Sahaya çıktığımız zaman gerçekten taraftarımızın desteğini hissetmek bizlere destek vermesi çok büyük mutluluk. Takım olarak şampiyonluğa inandık. Hedef koyduk ve hedefimizi gerçekleştirdik. Başka takımlarda bu hedefleri çok koymak mümkün değil ama biz bu hedefleri gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Ege'nin Süper Lig'deki 5'inci temsilcisi olacak Çağdaş Bodrum, kupasına pazar günü evinde oynayacağı Finalspor maçında kavuşacak.