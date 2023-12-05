SPOR Beşiktaş Futbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını DHA Feed 2 üzerinden CANLI...
Abone Ol
Son Güncelleme:
Beşiktaş Futbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını DHA Feed 2 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.
Beşiktaş Futbol Şubesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar'ın açıklamalarını DHA Feed 2 üzerinden CANLI yayınlamaktayız
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel