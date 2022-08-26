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Sözcü, Dpp'nin Dış Destek Yardımıyla Taiwan'ın Bağımsızlığını Elde Etme Yönündeki Girişimlerini Kınadı

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Sözcü, Dpp'nin Dış Destek Yardımıyla Taiwan'ın Bağımsızlığını Elde Etme Yönündeki Girişimlerini Kınadı

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin, dış güçlerin desteğini isteyerek "Taiwan'ın bağımsızlığı" elde etme girişimlerinin, Çin'in...

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin, dış güçlerin desteğini isteyerek "Taiwan'ın bağımsızlığı" elde etme girişimlerinin, Çin'in yeniden birleşme ve ulusal modernleşme yolunu engellemeyeceğini belirtti. Ma, açıklamayı, Taiwan meselesinde doğru ile yanlışı karıştıran ve yanlış bir şekilde Çin ana karasını "Taiwan'a yönelik bir tehdit" olarak nitelendiren, sözde Çin Parlamentolararası İttifakı (IPAC) tarafından kısa süre önce başlatılan Hint-Pasifik forumuna ilişkin soru üzerine yaptı. IPAC denen örgütün, Taiwan meselesiyle ilgili provokasyonlar yapmaya çalışan aşırı Çin karşıtı ülkelerden oluşan küçük bir grup olduğunu belirten Ma, ana karanın, örgütün bazı üyelerine yaptırımlar uyguladığını kaydetti. Ma, DPP yetkililerinin bu tür çirkin örgütlerle iş tutmasının, "Taiwan'ın bağımsızlığını" elde etmek için Çin karşıtı dış güçlere bel bağlayan ayrılıkçı güçlerin gülünç girişimlerinden başka bir şey olmadığını söyledi. Sözcü, "Bu gibi hamleler, Çin'in yeniden birleşmesi ve ulusal modernleşme sürecini durdurmayacak" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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