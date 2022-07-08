Sözcü: ABD'li Senatörlerin "Taiwan'ın Bağımsızlığı"Na Yönelik Eylemlere Göz Yumması ve Desteklemesi Son Derece Tehlikeli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sözcü: ABD'li Senatörlerin "Taiwan'ın Bağımsızlığı"Na Yönelik Eylemlere Göz Yumması ve Desteklemesi Son Derece Tehlikeli

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Sözcü: ABD'li Senatörlerin 'Taiwan'ın Bağımsızlığı'Na Yönelik Eylemlere Göz Yumması ve Desteklemesi Son Derece Tehlikeli

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'li bazı senatörlerin Çin'in içişlerine müdahale eden ve "Taiwan'ın bağımsızlığı"na yönelik ayrılıkçı faaliyetlere göz yuman ve destek veren hatalı söz ve eylemlerinin...

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'li bazı senatörlerin Çin'in içişlerine müdahale eden ve "Taiwan'ın bağımsızlığı"na yönelik ayrılıkçı faaliyetlere göz yuman ve destek veren hatalı söz ve eylemlerinin son derece tehlikeli olduğunu belirtti. Zhu, "Dünyada sadece bir Çin var ve Taiwan da Çin'in bir parçası" dedi. Sözcü, "Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, bağımsızlık arayışına girmelerine yardımcı olmak için dış güçleri devreye sokmaya yönelik kışkırtıcı girişimleri başarısızlığa mahkum olacaktır" diye konuştu. Zhu açıklamayı, bir ABD senatörünün Taiwan'a yaptığı son ziyarete ilişkin soru üzerine yaptı.

Xinhua / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Sözcü Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title