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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı

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KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı.

Olay, sabah erken saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce kurşunlandı. Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi.  İş yerine  3 kurşun isabet ettiği belirtildi.

Polis güvenlik şeridi çekerek  çalışma yaptı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini öğrenildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ece Ronay Bağdat Saldırı Olay Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

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