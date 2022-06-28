Sorgun'dan kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sorgun'dan kısa kısa

AA - Şahin Özmen - Güncel
 - Güncelleme:
Sorgun'dan kısa kısa

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü yaz mevsiminin gelmesiyle ilçeye bağlı 74 köyde, yol yapım ve onarım çalışmalarına başladı.

Sorgun İlçe Özel İdare Müdürlüğü yaz mevsiminin gelmesiyle ilçeye bağlı 74 köyde, yol yapım ve onarım çalışmalarına başladı.

Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, AA muhabirine, şu ana kadar 20 köy yolunda çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Özellikle kış mevsiminde kar yağışı nedeniyle geçit vermeyen Karalık köyü yolunun yeniden yapıldığını ifade eden Kazar, "İlçemizin en kalabalık köyü Karalık'ın yolu yeniden yapılıyor. Toplam uzunluğu 8 kilometre olan ve altyapılarıyla yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak yolun çalışmaları tamamlanmak üzere. Kısa sürede asfaltını da atıp yolu trafiğe açacağız." dedi.

Altyapısı sağlam ve asfaltı bozulmaya yüz tutmuş yollarda da bakım onarım çalışmaları yapıldığını belirten Kazar, kısa sürede çalışmaları tamamlayacaklarını belirtti.

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Sorgun'da canlı hayvan pazarında kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, AA muhabirine, kurbanlık hayvanların pazarda satışa sunulduğunu belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vatandaşın kurban alırken, mutlaka kulak küpesine dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Canbolat, "Hayvanın sağlıklı olup olmadığını kontrol etsinler. Alışverişlerde ise sahte paraya karşı dikkatli davransınlar." dedi.

AA / Şahin Özmen - Güncel

Hisarcık Sorgun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title