Son Dakika | Mersin'de silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye bırakıp kaçan zanlı yakalandı - Haberler

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Son Dakika | Mersin'de silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye bırakıp kaçan zanlı yakalandı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
Son Dakika | Mersin'de silahla yaraladığı 2 kişiyi hastaneye bırakıp kaçan zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla yaraladığı 2 kişiyi aracıyla hastane önüne bırakıp kaçan zanlı, saklandığı evde gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahla yaraladığı 2 kişiyi aracıyla hastane önüne bırakıp kaçan zanlı, saklandığı evde gözaltına alındı.

Bağlar Mahallesi'nde Ali T. ile Halil D. ve Selday T. arasında henüz belirlenemeyen neden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Ali T'nin silahla ateş ettiği Halil D. ve Selday T. yaralandı.

Şüpheli, aracına bindirdiği yaralıları ilçedeki bir özel hastanenin önüne bırakıp kaçtı.

Zanlı, polis ekiplerince Mithatpaşa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

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