Son dakika: KIRIKKALE'DE BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARETİ Son dakika haberlerine göre KIRIKKALE'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve protokol üyeleri, arife günü şehitlik ziyaretinde bulundu. KIRIKKALE'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve protokol üyeleri, arife günü şehitlik ziyaretinde bulundu. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutan Yardımcısı Albay İsmail Coşkun ve diğer protokol üyüleri şehitliği ziyaret etti. Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Bu sırada asker kamuflajı giyen şehit yakını Kerim Ege, Vali Tekbıyıkoğlu'na asker selamı verdi. Vali Tekbıyıkoğlu da küçük çocuğua asker selamıyla karşılık verip, oyuncak araba hediye etti. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Mehmet Saygılı Kırıkkale Güncel Haberler Son Dakika

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