Son dakika haberleri: Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, merkez Kavaklı kırsalında operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, "Operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubuna ulaşılmıştır. Operasyonda 2 M-16 piyade tüfeği, AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 8 el bombası, 530 adet 5,56 fişek ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.