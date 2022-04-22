Son dakika haberleri: Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA - Sayim Harmancı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre Hakkari Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, merkez Kavaklı kırsalında operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, "Operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubuna ulaşılmıştır. Operasyonda 2 M-16 piyade tüfeği, AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 8 el bombası, 530 adet 5,56 fişek ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Hakkari Valiliği, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title