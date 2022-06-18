Son dakika... Hakim ve savcı adaylarının atamalarına dair karar Resmi Gazetede Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı. Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, 16 Haziran 2022'de yapılan ad çekme sonucunda HSK tarafından atandı. Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı. AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel Cumhuriyet Hakim Güncel Haberler Son Dakika

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