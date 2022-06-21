Son dakika haberleri! Su kanalı çalışmasında göçük: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı - Ersan Erdoğan - Güncel
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Son dakika haberine göre 7 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDUManisa'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan su kanalında kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalan Celal Geyik'in (55) yaklaşık 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.
7 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, yangın göletine su sağlamak için yapılan su kanalında kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak yığını altında kalan Celal Geyik'in (55) yaklaşık 7 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. İdris Akova ile Celal Geyik'in cenazeleri Gölmarmara Hastanesi morguna kaldırılırken, Mehmet Gezici'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel