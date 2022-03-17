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Son dakika haberleri | Selde zarar gören Espiye-Ericek grup yolunda çalışmalar sürüyor

AA - Fikret Bıyık - Güncel
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Son dakika haberleri | Selde zarar gören Espiye-Ericek grup yolunda çalışmalar sürüyor

Son dakika gündem haberine göre Espiye'de 22 Ağustos 2020 yaşanan sel afetinde zarar gören Espiye-Ericek grup yolunda çalışmalar devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Espiye'de 22 Ağustos 2020 yaşanan sel afetinde zarar gören Espiye- Ericek grup yolunda çalışmalar devam ediyor.

İlçe Kaymakamı Taner Tengir, AA muhabirine, grup yolunda istinat duvarı ve menfez çalışmaları yapıldığını söyledi.

Sel nedeniyle 45 kilometrelik yolun büyük zarar gördüğünü belirten Tengir, "İl Özel İdaresi ve Giresun AFAD Müdürlüğü tarafından Ericek köyüne 18 bin metreküp istinat duvarı ile 20 menfez yapıldı. Köprü onarım çalışmaları da devam ediyor." dedi.

Tengir, grup yolundaki çalışmalar için sağlanan desteklerden dolayı ilgililere teşekkür etti.

AA / Fikret Bıyık - Güncel

Hisarcık, Ericek, Sel, Güncel, Haberler

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