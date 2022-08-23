Son dakika haberleri | Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Recepoğlu Kavşağı mevkisinde gıda ve kozmetik üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında küçük çaplı patlamalar oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Güncel Kaynak: AA / Veysel Altun Tekkeköy İtfaiye Samsun Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.