OTELLERDEN DEREYE AKITILAN HAVUZ KİMYASALI NEDENİYLE YAVRU BALIKLAR ÖLDÜ - Haberler

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otellerin yoğun olduğu bölgedeki Evrenseki Deresi'ne henüz tespit edilemeyen otel tarafından havuz temizliğinde kullanılan kimyasalın akıtılmasıyla yavru balıkların öldüğü belirlendi.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu Arıtma (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü, AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun ve Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun başkanlık ettiği proje kapsamında kentin farklı noktalarındaki su kaynaklarından örnekler alınıp, incelemeler yapılıyor. Bu incelemelerde su kirliliğine, deniz ve akarsu biyolojisine bakılıyor.

Bu kapsamda 10 kişilik ekip, önceki gün Manavgat ilçesine gitti. Ekipler, otellerin yoğun olduğu bölgedeki Evrenseki Nehri'nden örnek aldı. Örnek alınan yere çok yakın noktada yavru kefal balıklarının yaşamını yitirip su yüzeyinde birikmiş halde olduğunu gören ekip, incelediği bölgede sorun tespit etti. Otel havuzlarının temizliğinde kullanılan kimyasalın nehre akıtıldığını belirleyen ekip, bunu tutanakla raporladı.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balık ölümlerini görünce üzüldüğünü, sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, popülasyonun böyle azaldığını belirterek, şöyle konuştu

Evrenseki çayının ağzında otellerden, muhtemelen yüzme havuzlarından gelen kimyasal suyun çaya karıştığını gördük. Kefal yavrularının bu suda öldüğünü gördük. Özellikle ekmeğini denizden kazanan otellerin buna dikkat etmesi lazım. Kıyı balıkları bu türden çaylarda büyür sonra denize açılır. Biz oradayken hemen kestirdik ama hangi otelden geldiğini tespit edemedik. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel