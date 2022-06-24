Son dakika haberleri | İstismara uğrayıp öldürülen Eymen'in davasında, annenin akli meleke raporu bekleniyor

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Eymen Sadık Durak'ın (5) tandırda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak (27) ve erkek arkadaşı Serkan Elçetin'in (38) yargılandığı davada; mağdur tarafın avukatları Jandarma, Kriminal Daire Başkanlığı'ndan gelen rapora göre Eymen'in istismara uğradığının netleştiğini söyledi. Mahkeme, Eymen'in annesi Mine'nin akli dengesiyle ilgili Adli Tıp Raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi vefat eden Mine Durak'ın, oğluna iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine, 2019 yılının Eylül ayında inceleme başlattı. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu. Küçük Eymen'e ise ulaşamadı. Polise çelişkili ifade veren Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette, Eymen'in elleri ve ayakları bağlı cansız bedenini buldu. Eymen'in cesedi, otopsi ve DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durak ve Elçetin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme başkanı anne Mine Durak'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığına yönelik adli tıp raporunun beklenmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.