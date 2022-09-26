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Muğla haber! Fethiye'de yangın çıkan motor yat battı

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Muğla haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan motor yat battı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yangın çıkan motor yat battı.

Göcek Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan 22 metre uzunluğundaki İngiltere bayraklı "MINKIE" isimli motor yatta, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sahil güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Emniyetli bölgeye yanaştırılan yat, alevlere müdahale edildiği sırada battı.

Yangın anında motor yatta bulunan 2'si yabancı uyruklu 4 kişi alevlerden denize atlayarak kurtuldu.

Dumandan etkilenen 2 Türk personelin, Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan, aynı iskelede bağlı bulunan Türk bayraklı "Adastra" isimli yelkenli teknede, motor yattan alevlerin sıçraması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Fethiye Göcek Muğla Güncel Haberler

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