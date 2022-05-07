Son dakika haberleri | BAKAN SOYLU DÜZENSİZ GÖÇ UYUŞTURUCU VE TERÖR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILDI - Haberler

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Son dakika haberleri | BAKAN SOYLU DÜZENSİZ GÖÇ UYUŞTURUCU VE TERÖR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen 'Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlenen 'Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) 'Düzensiz Göç, Uyuşturucu ve Terör Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Hasdal'daki AFAD Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, kaçak ve düzensiz göçle mücadele ve terörle mücadele konularının ele alındığı öğrenildi. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve emniyet müdürleri katıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu, İstanbul, Terör, GÖÇ, Güncel, Haberler

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