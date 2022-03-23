Son dakika haberleri | ABD'deki trafik kazasında lise öğrencisi 6 kız hayatını kaybetti

NEW ABD'nin Oklahoma eyaletinde meydana gelen trafik kazasında lise öğrencisi 6 kız yaşamını yitirdi.

Oklahoma Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, Tishomingo şehri civarındaki otoyolda, içinde 6 kız öğrencinin bulunduğu özel aracın tır ile çarpıştığı belirtildi.

Kazada 16-17 yaşlarındaki öğrencilerden kurtulan olmadığı kaydedildi.