Son dakika haberleri | ABD'deki trafik kazasında lise öğrencisi 6 kız hayatını kaybetti
AA - Islam Doğru - Güncel
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Son dakika haberler... NEW ABD'nin Oklahoma eyaletinde meydana gelen trafik kazasında lise öğrencisi 6 kız yaşamını yitirdi.
NEW ABD'nin Oklahoma eyaletinde meydana gelen trafik kazasında lise öğrencisi 6 kız yaşamını yitirdi.
Oklahoma Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, Tishomingo şehri civarındaki otoyolda, içinde 6 kız öğrencinin bulunduğu özel aracın tır ile çarpıştığı belirtildi.
Kazada 16-17 yaşlarındaki öğrencilerden kurtulan olmadığı kaydedildi.
AA / Islam Doğru - Güncel