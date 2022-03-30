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Son dakika haberi! Sivas'ta kayıp kişi ölü bulundu

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
Son dakika haberi! Sivas'ta kayıp kişi ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ta yakınlarınca kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu.

Sivas'ta yakınlarınca kayıp ihbarı yapılan kişi ölü bulundu.

Evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engeli 50 yaşındaki Mehmet Akkaya için yakınlarınca polise kayıp ihbarı yapıldı.

Akkaya'nın bulunması için çalışma yürüten polis, Mısmılırmak kenarında erkek cesedi olduğu ihbarını aldı.

Olay yerine giden Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedin kayıp olduğu bildirilen kişiye ait olduğunu belirledi.

Akkaya'nın cesedi olay yerindeki incelemenin adından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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