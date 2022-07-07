Son dakika haberi: Pakistan'da karakola düzenlenen bombalı saldırıda bir polis öldü Son dakika haberi... Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Mardan şehrinde polis karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda bir polis öldü, 4 polis yaralandı. Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Mardan şehrinde polis karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda bir polis öldü, 4 polis yaralandı. Yetkililer, Mardan'daki Chamtar karakoluna bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Bombalı saldırıda bir polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı. Bazı basın organlarında, karakolun, intihar saldırısıyla hedef alındığı belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı. TTP ile müzakereler devam ederken saldırı düzenlendi Patlama, İslamabad'ın terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) ile müzakereler yaptığı sırada gerçekleşti. The Tribune gazetesinin haberinde, TTP'nin, terör örgütü DEAŞ-H ile el ele vermesinin yıkıcı sonuçları olacağı ve bu sebeple İslamabad'ın TTP ile görüşmeleri başlattığı belirtilmişti. Hayber Pahtuhnva eyaletinin en büyük ikinci şehri Mardan, eyaletin başkenti Peşaver'e 50 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Martta Peşaver'de Şiilere ait bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 63 kişi ölmüş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı. AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel Pakistan Güncel Haberler Son Dakika

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