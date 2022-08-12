Son dakika haber! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberler... İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla yaralandıktan iki hafta sonra hastanede hayatını kaybeden genç kadının cenazesi toprağa verildi.

İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla yaralandıktan iki hafta sonra hastanede hayatını kaybeden genç kadının cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ezgi Özarslan'ın cenazesi, Urla ilçesine bağlı kırsal Özbek Mahallesi'ne getirildi.

Özbek Camisi bahçesindeki cenaze töreninde, olayın failine tepkilerden dolayı kızlık soyadı ile Ezgi Zerkin olarak anılan maktulün ailesi, yakınları, arkadaşları ve kadın derneklerinin üyeleri ile vatandaşlar hazır bulundu.

Kızının tabutunun başında gözyaşı döken anne Ziynet Zerkin, "Çocuğum kendi köyüne bu şekilde gelmemeliydi. Çocuğumun katili hala sokakta. Ne yapacağız? Kızımın hakkı burası değildi. Annem sen kimleri sevdin? Ciğeri beş para etmez birini sevdin." ifadelerini kullandı.

Törende katılımcılara seslenen cami imamı, şiddet ve bağımlılık konularına dikkati çekti.

Genç kadının cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Özbek Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan, Ezgi Özarslan ile onu öldüren eşi Deniz Özarslan'ın bugün evlilik yıl dönümleri olduğu öğrenildi.

Cinayetin ardından kaçan Deniz Özarslan'ın yakalanması için güvenlik güçlerince başlatılan çalışma ise sürüyor.

31 yaşındaki Ezgi Özarslan, 29 Temmuz'da iş yerine gelen boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan tarafından tabancayla başından vurulmuş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ezgi Özarslan'ın tedavisi devam ederken beyin ölümü gerçekleşmişti.