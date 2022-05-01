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Son dakika haberleri! İSTANBUL VALİLİĞİ: 164 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! İSTANBUL VALİLİĞİ: 164 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberler: İSTANBUL Valiliği, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümek isteyen toplam 164 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'den Taksim Meydanı'na yürümek isteyen toplam 164 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, " İstanbul'da '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanında miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına, valiliğimizce gerekli izinler verilmiştir" denildi.Ancak izinsiz grupların Taksim'e çıkmak istediği belirtilen açıklamada, "Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak; izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerimizin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 kişi yakalanmış ve haklarında işlem başlatılmıştır" bilgileri yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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