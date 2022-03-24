Son dakika haberi! Bakan Özer, Samsun'da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı Açıklaması

SAMSUN (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bakanlık olarak en önem verdiğimiz yeni eğitim politikalarından biri, okul öncesi eğitime erişimi artırmak. Bunun için 3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranını OECD ortalamalarına çıkarabilmek için 3 bin yeni anaokulu, 40 bin de yeni ana sınıfı yapacağız." dedi.

Özer, Samsun Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı, sonrasında Valilikte düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Ardından basın toplantısı düzenleyen Özer, eğitimde gelinen nokta ve kalitenin nasıl artırılabileceğini ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bakanlığın, Samsun'da yeni eğitim binalarını yapma ve güçlendirme kapsamında yaklaşık 200 milyon liralık yatırımı bulunduğunu belirten Özer, "Bu yatırımı, 1 milyar 129 milyonluk yeni yatırımla 1 milyar 324 milyona çıkarmış olduk. Ciddi bir yatırımı, eğitim kalitesini artırmak adına Samsun'a kazandırmış oluyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda en büyük payın anaokullarına verildiğine işaret eden Özer, "Şu anda Samsun'da 43 anaokulu var. Bakanlık olarak en önem verdiğimiz yeni eğitim politikalarından biri, okul öncesi eğitime erişimi artırmak. Bunun için 3-5 yaş aralığındaki okullaşma oranını OECD ortalamalarına çıkarabilmek için 3 bin yeni anaokulu, 40 bin de yeni ana sınıfı yapacağız. Bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştı. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülüyor." dedi.

Samsun'a 36 yeni anaokulu yapacaklarını bildiren Özer, 6'sı özel eğitim anaokulu olacak okulların 2022'de tamamlanmasının planlandığını anlattı.

Böylece Samsun'daki anaokulu sayısının 79'a çıkacağını dile getiren Özer, "Yeni yaptığımız ilkokul ve ortaokulların içinde açacağımız anaokullarını buna dahil etmedik. Onlarla birlikte muhtemelen 80-90'ın üzerine çıkmış olacak. Yüzde 100 kapasiteyi artırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Samsun'a özel eğitim kampüsü yapılacak

Özer, Samsun'a özel eğitim kampüsü yapma kararı da aldıklarını belirterek, "2022'de İstanbul'da 4, Ankara'da 2 yeni özel eğitim kampüsleri yapma kararı aldık. Bu kampüslerde özel eğitim anaokulları, özel eğitim uygulama okulları, özel eğitim destek okulu var. Ailelerin çocuklarını beklerken nitelikli zaman geçirecekleri mekanların olduğu, halk eğitim kursları aldıkları, çok güzel donatıların olduğu bir kampüs. En az 10 dönümlük arazide yapılacak özel eğitim kampüsünü Samsun'a da kazandırmış olacağız. Yaklaşık 100 milyonluk maliyetle Samsun'a özel eğitim kampüsünü, özel eğitim öğrencilerimize ve velilerin hizmetine sunmuş olacağız." bilgisini verdi.

Samsun'a yeni 9 ilkokul ve ortaokul da kazandıracaklarını anlatan Özer, şöyle konuştu:

"Şu anda Samsun'un hızlı şekilde çözmesi gereken konu, güçlendirme kapsamındaki okulların güçlendirmelerinin 2022 yılında tamamlanması. Bu kapsamda 500 milyonluk ödeneği, güçlendirmelerin 2022 yılında tamamlanması için Samsun'a tahsis etmiş bulunuyoruz. Okulların imkan ve farklılıklarının azaltılması, mevcut eğitim ortamının kaliteli hale getirilmesiyle ilgili 60 milyonluk büyük onarım ödeneğini de Samsun'a tahsis ettik. Böylece eğitim yatırımlarını çok ciddi kapasite artırımıyla 1,3 milyarın üzerine çıkarmış oluyoruz. Umut ediyorum bu yatırımlarla tüm vatandaşlarımızın eğitimin tüm kademelerine erişimiyle ilgili sorunlar çözüldüğü gibi eğitimde nitelikli bir seviyeye Samsun'u kavuşturmuş olacağız. Daha önce Bafra ilçesine özel eğitim kampüsü yapma kararı almıştık. Bu kararı da realize edeceğiz. Öncelikle hayırseverlerimizle süreç başlayacak. Daha sonra Bakanlık olarak kampüsün nihayetlenip eğitim öğretime açılması için her türlü desteği sağlayacağız."

Köy okulları kullanıma sunulacak

Bakan Özer, Bakanlık olarak uzun zamandır üzerinde çalıştıkları köy okullarının rehabilitasyonu ve yeniden eğitim öğretime kazandırılmasıyla ilgili önemli bir adımı Samsun'dan başlattıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm köy okullarını inceleyip, fizibilite çalışmasını yapıp, kütüphaneler, donatılarla zenginleştirip okul olarak kullanma imkanı varsa okul, değilse halk eğitim merkezleri yaparak köylerdeki vatandaşlarımıza talep etmiş oldukları her türlü kurs hizmeti sunulacak. Çok canlı mekanlara dönüştüreceğiz. Aynı zamanda yaz kamplarının olduğu spesifik alanlar da oluşturacağız. Bu, Bakanlık olarak uzun zamandır hayalimizdi. Bu hayalin pilot uygulamasını Samsun'dan başlatmış oluyoruz. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Projede ana paydaşımız Büyükşehir Başkanlığı olacak. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum."

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak da katıldı.