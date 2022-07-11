Son dakika haber: Zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı Son dakika haberi... Bayburt'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Bayburt'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bayburt- Demirözü ilçesi Danişment köyü yol ayrımında S.Y'nin kullandığı 69 AT 266 plakalı otomobil, B.T. yönetimindeki 69 AK 303 plakalı otomobil ile Ü.Y.K, idaresindeki 69 AN 679 plakalı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. B.T'nin kullandığı otomobilin çarpışmanın etkisiyle bir süre sürüklenerek yola devrildiği kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan H.T, E.T, B.T, M.S.T, Y.Y. ve A.E. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Beşir Kelleci - Güncel Demirözü Bayburt Güncel Haberler Son Dakika

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