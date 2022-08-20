Son dakika haber: OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Besni karayolunun yolunun 20'nci kilometresinde Karagüveç köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Yakut yönetimindeki 02 AAR 366 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü İbrahim Yakut ile otomobilde bulunan Hatice Yakut, Ayşe Yakut ve Uğur Ulu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gaziantep Besni Güncel Haberler Son Dakika

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