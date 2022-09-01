Son dakika haber! Kocaeli'de tırdan mazot çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Güncel Haberler
Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tırdan mazot çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tırdan mazot çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, önceki gün çalışmalar sırasında M.L. ve R.A'nın hareketlerinden şüphelendi.
Tırdan mazot çalmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.L. ve R.A. tutuklandı.
Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel