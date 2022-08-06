Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklananların aileleriyle buluştu Son dakika gündem haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandıkları davada verilen hapis cezaları sonrası tutuklanan bazı sanıkların aileleriyle doğum günü vesilesiyle bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandıkları davada verilen hapis cezaları sonrası tutuklanan bazı sanıkların aileleriyle doğum günü vesilesiyle bir araya geldi. İstanbul'da düzenlenen programda, dava kapsamında tutuklanan bazı sanıkların aileleriyle buluşan Kılıçdaroğlu, cezaevinde bulunan sanıklar Tayfun Kahraman'ın kızı Vera Kahraman, Mine Özerden'in annesi Halide Özerden ve Çiğdem Mater'in doğum gününü kutladı. Programda, bazı CHP'li yetkililer de yer aldı. Güncel AA / Zeynep Rakipoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklananların aileleriyle buluştu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.