Son dakika haber | Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı huzurevini ziyaret etti

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Karaman'da hizmet veren Dursun Fakih Huzurevi ve Ahmet Mete Huzurevi'ne ziyarette bulunan Kalaycı, huzurevi sakinleriyle ilgilendi, bir süre sohbet etti.

Kalaycı, huzurevi sakinlerinin 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasını kutladı.