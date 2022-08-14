Son dakika haber! İstanbul'da yüzerek kaçmaya çalışan şüpheliyi deniz polisi yakaladı Son dakika haberler... İstanbul Avcılar'da yakalanacağını anlayınca denize atlayan şüpheliyi deniz polisi yakaladı. İstanbul Avcılar'da yakalanacağını anlayınca denize atlayan şüpheliyi deniz polisi yakaladı. Ambarlı Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan M.K. kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Marinadan denize atlayan şüpheli, Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak tekneyle karaya çıkarıldı. Şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan arandığı ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüphelinin yüzerek kaçmaya çalıştığı anlar polis ekiplerince kaydedildi. Güncel AA / İbrahim Halil Aktürk İstanbul Avcılar Güncel Haberler Son Dakika

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