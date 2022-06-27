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Bartın'da su seviyesi yükseliyor

İhlas Haber Ajansı - Yasin Erdem - Güncel
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Bartın'da su seviyesi yükseliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'kırmızı' kodla uyardığı Bartın'da kuvvetli yağışla birlikte sel suları şehir merkezine girmeye başladı.

Bartın'da su seviyesi yükseliyor

BARTIN - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'kırmızı' kodla uyardığı Bartın'da kuvvetli yağışla birlikte sel suları şehir merkezine girmeye başladı. Ekipler kent merkezinde mazgalları açarak sel sularını tahliye etmeye çalışıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'kırmızı' kodla uyardığı Bartın'da kuvvetli yağışla birlikte sel meydana geldi. Sel suları şehir merkezine girmeye başlarken, Kemerköprü, Bartın-Kozcağız yolu ulaşıma kapatıldı. Araçla su içinde mahsur kalan vatandaşların imdadına ise itfaiye ekipleri yetişti. Yalı mevkiinde de su seviyesi yükseldi.

Alçı çekerek işyerini korumaya çalıştı

Bir esnaf işyerini sel sularından korumak için kapı ve camlarını alçıyla kapatmaya çalıştı. Alçı bulabildiğini anlatan esnaf, "Masa kurulan yerde kum torbası dağıtılsa iyi olurdu. Kumu nereden bulacağız? Torbayı nereden bulacağız? Su girerse diye alçı çekiyoruz. Ne derece etkili olur bilemeyeceğiz. Elimizde alçı vardı, onu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

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