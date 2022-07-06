Son dakika haber: Cinayet sanığı bela okudu, hakim uyardı

ANTALYA'da bir apartman çatısından atlayarak intihar ettiği iddia edilen Suat Sırım'ın (47) vücudunda 25 bıçak izi tespit edilince tutuklanan, ardından rapor doğrultusunda serbest bırakılan eşi T.S ile kayınbiraderi A.T.'nin yargılanmasına devam edildi. Sırım'ın annesi Naile Sırım'ın sanıklara yönelik, "Bunlar emellerine ulaştı. Adalet istiyorum" sözleri üzerine A.T., "Eğer en ufak bir şey varsa bizim, eğer yoksa Allah onların belasını versin" dedi. Mahkeme başkanı, "Burası bela okuma yeri değil. Sözlerine dikkat et" diyerek, A.T.'yi uyardı.

Olay, geçen yıl 17 Kasım'da Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'ta meydana geldi. Bir kişinin, 5 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği ihbarı üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, güvenlik görevlisi Suat Sırım'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kayıtlara 'yüksekten atlamak suretiyle intihar' olarak geçen olayın ardından Sırım'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk muayenesinde, Sırım'ın vücudunda boyun sol yanda 6, göğüs sol yanda 19 olmak üzere 25 kesici alet yarası bulunduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, Suat Sırım'ın atladığı çatıda kanlı ekmek bıçağı, cebinde de 'Bana bir şey olursa kendinize iyi bakın' yazılı not bulundu. Olay sırasında Suat Sırım'ın yanında bulunduğu belirtilen eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun, 'kişinin vücudunda tespit edilen kesici delici alet yaralarının tamamının kendisi tarafından oluşturulmasının mümkün olduğu ve sonrasında yüksekten atlayarak intihar etmiş olduğunun kabulü gerektiği' yönündeki raporun ardından T.S. ile A.T., haklarında takipsizlik kararı verilerek, serbest bırakıldı.

Duruşmada, 'Bana bir şey olursa kendinize iyi bakın' ifadelerinin yer aldığı ve Suat Sırım'ın yazdığı iddia edilen yazının, incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi, sanık T.S. hakkında 'eşi kasten öldürme' suçuna dair akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasına karar verilerek, duruşma ertelendi.