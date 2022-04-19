Son dakika haber... Çankırı'ya şehit ateşi düştü

Kilit Operasyon bölgesinde, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun (25) acı haberi, Çankırı'daki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristler tarafından roketatarla açılan ateş sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu. Şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun acı haberi, memleketi Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehit haberini alan aile, yasa boğuldu. Evli olduğu öğrenilen Şehit Teğmen Kanlıkuyu'nun cenazesi, yarın Atkaracalar ilçesi Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Atkaracalar Mezarlığı'na defnedilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel