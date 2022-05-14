Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler

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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aydın'da çiftlik evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Aydın'da çiftlik evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve düzenlenen baskında 500 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 760 lira ele geçirildi.

Operasyonda E.A. (32) ile B.H. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.A. ise tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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