Son dakika haber! 6 makineye bağlı SMA'lı Ecrin'in annesi: Zaman, en büyük düşmanımız

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) teşhisi konulan 15 aylık Ecrin Yiğit'in tedavisi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Evde 6 makineye bağlı olarak hayat mücadelesi veren Ecrin'in annesi Zeliha Yiğit, "Gerçekten zamanımız yok. Zaman, en büyük düşmanımız. Makine olmadan nefes dahi bile alamaz. Kızım parasızlık yüzünden benden gitmesin istemiyorum" dedi.

Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde inşaat ustası Zeydin (30) ile ev kadını Zeliha Yiğit'in (22) 15 ay önce 'Ecrin' adını verdikleri kızları dünyaya geldi. 6 aylık Ecrin'e kontrol için götürüldüğü hastanede SMA-1 tip teşhisi koyuldu. Tedavi sürecine başlanırken, bir yandan da ilaç ve diğer masraflar için Tekirdağ Valiliği'nin onayıyla yardım kampanyası duyuruldu.

Öte yandan Ecrin'in tedavisi için 20 milyon liraya ihtiyaç olduğu belirtilirken, bugüne kadar paranın yüzde 5'inin toplandığı öğrenildi.