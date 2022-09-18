Ataşehir'de taksinin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Ataşehir'de, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, taksinin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Ataşehir'de, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, taksinin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikameti Ataşehir mevkisinde karşıya geçmek isteyen H.A'ya, Hakan Y'nin kullandığı 34 TJB 14 plakalı taksi çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile olay yerinde hayatını kaybeden H.A'nın cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırılırken otomobil sürücüsü Hakan Y, polis ekiplerince emniyete götürüldü. Trafik akışı kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı. Güncel Kaynak: AA / Adem Koç TEM Otoyolu Ataşehir Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ataşehir'de taksinin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.