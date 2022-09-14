Son dakika gündem: Ankara'da maden ocağında iş kazasında 1 kişi öldü
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Son dakika haberi... Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir kömür madeninde yaşanan kazada 1 işçi yaşamını yitirdi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki bir kömür madeninde yaşanan kazada 1 işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, kömür madeninde çalışan Ömer Kalem (44), ocağın içinden kömür taşıyan konveyör bandın üzerine düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kalem'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel