Son dakika: Giresun'da DSİ yatırımları devam ediyor

GİRESUN (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Giresun'da 11 baraj, 2 gölet, 7 sulama tesisi ve 26 taşkın kontrol tesisi inşaatının devam ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'da son 19 yılda çok önemli su yapıları inşa ederek milletin hizmetine sunduklarını belirtti.

Kentteki taşkın risklerini minimize etmek ve içme suyu sorununu ortadan kaldırmak için, yatırımların hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Yıldız, Giresun'da son 19 yılda 130 tesisin hizmete alındığını aktardı.

Yıldız, bu tesislerin 7'sinin baraj, 2'sinin gölet, 3'ünün sulama, 74'ünün taşkın koruma ve 44'ünün Hidroelektrik Santrali tesisi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu tesislerimizle, baraj depolama kapasitesi 5,66 milyon metreküp hacmine ulaşmıştır. Gölet depolama kapasitesi 0,59 milyon metreküp hacmine ulaşmıştır. Toplam 4 bin 640 dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 1 milyon 727 bin 315 lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. Taşkın kontrol projelerimiz sayesinde 145 yerleşim yeri ve 17 bin 860 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Giresun'da hidroelektrik enerji üretimi ise yıllık 3,44 milyar kWh'tir."

Giresun'da 11 baraj, 2 gölet, 7 sulama tesisi ve 26 taşkın kontrol inşaatının devam ettiğini aktaran Yıldız, "Yüksek yağış alan bu ilimizde taşkın kontrol projelerimiz şüphesiz ki büyük önem arz etmektedir. Giresun'da taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 74 taşkın koruma tesisi ile Giresun şehir merkezi ile birlikte, 140 yerleşim yeri ve 17 bin 860 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur." ifadelerini kullandı.