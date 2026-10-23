Solakoğlu, çiftçinin zarar ettiğini savunup Tarım Bakanı'na istifa çağrısı yaptı

(ANKARA) - YENİ Partili Sencer Solakoğlu, "Bir ülkede eğer bütün çiftçiler zarar ediyorsa, o zaman problem çiftçilerin değildir. Türk çiftçisi perişan oldu bu sene. Türk çiftçisi zararını finanse etmek için bankaya gidecek. Bu batmanın en hızlı yoludur. Siz Türk çiftçisini batırdınız. Çekin elinizi ayağınızı bu tarımdan. Sayın Bakan'a da söylüyorum: Derhal istifa edin. Bırakın gidin. Bu kadar insanın vebalini üstüne aldınız. Bundan nasıl arınacaksınız? Onun hesabını yapın" dedi.

YENİ Partili Sencer Solakoğlu, Sakarya'da şeker pancarı tarlasında tarım sektöründe yaşanan sorunlara işaret ederek, bu yıl çiftçinin her üründe zarar ettiğini savundu. Solakoğlu, şunları söyledi:

"Bu sene ne yazık ki her ürün zarar ediyor. Çiftçi perişan durumda. Ne ürünü ekerseniz ekin, bu sene elmadan tutun cevizine, fındığından tutun pancarına, eti, sütü bütün ürünler zarar ediyor. ve etmesinde belirli sebepler var. Ama olmayan bazı sebepleri de sanki günah keçisi gibi hükümetin çok işine geliyor, bunu dillendiriyor. Neymiş? Mazot fiyatları çok artmış. Neymiş? Gübre fiyatları çok artmış. Sebep neymiş? Tarım Bakanlığı'nın söylemi, ürün çok fazlaymış, o yüzden böyleymiş. Bunların hiç bir tanesi doğru değil. Buradaki en büyük sebep plansızlık.

"ÇİFTÇİ SATTIĞI PANCARLA ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN GÜBRESİNİ ALAMIYOR"

Bu sene çok ürün olması veya ürün olmaması önemli değil. Tarım Bakanlığı uyuyor, bekliyor son güne kadar. Mesela burada bu pancar yatıyor. Köylüler ayaklanıyorlar. Tarım Bakanı'nı arıyorlar. Tarım Bakanı, 'Vay, öyle mi' diyor. İşte fabrikayı arıyor. Fabrikayı 'Ya alırsın bu ürünü ya şöyle yaparım' diye tehdit ediyor. Ondan sonra bir anda tırlar geliyor. Çürümeye başlamış, yüz tutmuş pancarları alıyorlar. Sakarya'dan Niğde'ye naklediyorlar. 600 kilometre. ve ne oldu? Çözüldü iş. Hayır, çözülmedi. Problem hala aynı problem. Önümüzdeki sene hala aynı şeyler yeniden gerçekleşecek. Hiçbir çözüm yok. Önce problem çıkıyor. O problemi bir yara bandıyla sarıyorlar. Ama asla hiçbir planlama yapmıyorlar. Çiftçi ürün fazlalaştığı zaman fiyatı düşer ama ürün daha bol olduğu için hasılatı düşmez. Türkiye'de çiftçinin hasılatı düştü. Bugün sattığı pancarla önümüzdeki senenin gübresini alamıyor adam.

"ÇİFÇİLİK YAPMAK İSTİYORSAN BEN ÖĞRETİRİM SANA"

Şimdi tek adam rejiminde çok önemli bir yere geliyoruz. Herkes şunu söylüyor: 'Sayın Cumhurbaşkanımız 3 bin 720 lira açıklamış. Lütfen bunu 4 bin 500 liraya çıkarsın veya 4 bin 200 liraya çıkarsın' gibi serzenişler var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işi gücü yok, şeker pancarı fiyatıyla mı uğraşacak? Yani bu bütün dünyada nasıl organize ediliyor? Niye borsalar devreye girmiyor? Niye şeffaf bir ticaret yok? Bakın, Tarım Bakanlığı o kadar kepaze durumda ki kaç tane hayvanımızın olduğunu bilmiyor. Ne kadar verim olduğunu bilmiyor. Nerede, ne kadar ürün olduğunu bilmiyor. O da hiçbir şeyi önleyemiyor. Hürmüz Boğazı krizi bugün İsviçre'de de var. Hollanda'da da var. Hollanda'da 1 litre mazot 2,5 avro. 150 lira diyelim buna. Bizde 96 lira mazot. Hani? Yani eğer girdi fiyatları gıda enflasyonuna sebep veriyorsa o zaman bizde 96 lira olan orada 150 liraysa onların gıda enflasyonu yüzde 50'nin üzerinde olması lazım bu hesaba göre. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi yalan, yanlış, saçma sapan, mesnetsiz bilgiler. Tarım Bakanı hakikaten tarımı da anlamıyor, bakanlığını da yönetemiyor. Bürokratların da hepsi neredeyse vasıfsız. ve bu bürokratlar da bir şeyler söylüyorlar. Yalpa yapıyorlar. Hatta bakanın yanına gidip doğruları muhtemelen söyleyemiyorlar. Çünkü bir kötülük, bir fenalık çökmüş ve insanları, eleştiren herkesi hain gözüyle bakıyorlar. Kardeşim, yalan, iftira falan değil. Sen inciri saksısıyla diktiğin zaman gidip özel kalem protokol müdürünü işten atıyorsun. Kardeşim, sen çiftçi mifçi değilsinki. Yani mış gibi yapmana da gerek yok. Gel, çiftçilik yapmak istiyorsan ben öğretirim sana nasıl çiftçiliğin yapılacağını.

"BİZİM İKTİDARIMIZDA BÖYLE OLMAYACAK"

Maliyet açıklamayı bilmiyorsunuz. Ette büyük kriz var. Sütte daha büyük kriz var. Bakın, pancarda kriz var. İncirde kriz var. Bütün bunları bir problem kaynağı olarak görüyorlar. Biz böyle görmüyoruz. Biz bunu bir nimet olarak görüyoruz. Biz nimete hiçbir zaman haksızlık yapmayız. Biz geliyoruz. Ne yaparsanız yapın, geliyoruz. En geç bir buçuk sene sonra iktidara geldiğimiz zaman biz üreticinin ne ürününü yer elini bırakacağını ne de bir sonraki senenin mahsulünün dahi kime satılacağını bilmeden böyle kara düzen de kim yapmasının önüne geçeceğiz. Biz tohumu toprağa koyduğu gün çiftçi kime satacağını, kaç paradan satacağını, hangi standartların beklenti olduğunu, şu anda olduğu gibi pancar çok dolayısıyla ne yapıyorlar biliyor musunuz, bunu yıkıyorlar, toprağını atıyorlar, ne kadar fire çıkmış yüzde 15 çıkmış mesela, toprağını atıp kantara koyuyorlar. Ondan sonra bir de yüzde 15 fire kesiyorlar bundan. Yani bildiğiniz düpedüz sahtekarlık yapıyorlar. Bizde böyle olmayacak. Bizde devletin komiserleri tarafından yapılan anlaşmaların gerçeğine layık, ürün kalitesine göre kalitesinin belirlenmesini sağlayacağız.

"DERHAL İSTİFA EDİN"

Bakın, kolay demiyorum ama zor da değil. Bu kadar milyonlarca insanın zarar etmesine nasıl müsaade gösterirsiniz? Her yerde sahtekarlık, her yerde hırsızlık, çalma, çırpma, dini alet etme, her şey var. Ama bütün çiftçiler zarar ediyor. Bir ülkede eğer bütün çiftçiler zarar ediyorsa, o zaman problem çiftçilerin değildir. Türk çiftçisi perişan oldu bu sene. Türk çiftçisi zararını finanse etmek için bankaya gidecek. Bu batmanın en hızlı yoludur. Siz Türk çiftçisini batırdınız. Çekin elinizi ayağınızı bu tarımdan. Sayın Bakana da söylüyorum: Derhal istifa edin. Bırakın gidin. Bu kadar insanın vebalini üstüne aldınız. Bundan nasıl arınacaksınız? Onun hesabını yapın."

Kaynak: ANKA