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Sokak magandası, elektrik panosunu bir tekmede devirdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tekirdağ Çorlu'da kendinden geçen bir şahsın elektrik panosunu tekmeleyip yerle bir ettiği an güvenlik kamerasına takıldı.

Tekirdağ Çorlu'da kendinden geçen bir şahsın elektrik panosunu tekmeleyip yerle bir ettiği an güvenlik kamerasına takıldı. Sokak magandasının çirkin hareketi, vatandaşlardan büyük tepki çekti.

Şeyh Sinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi otogar yakınlarında kaldırımda yürüyen bir şahıs, bir anda gözüne kestirdiği trafoya tekme atarak parçalanmasına neden oldu. Sokak magandasının, kendisine tepki gösteren vatandaşlara da hiçbir şey olmamışçasına dönüp bakmadan yoluna devam etmesi pes dedirtti.

Sokak magandası, elektrik panosunu bir tekmede devirdi

Sokak magandası, elektrik panosunu bir tekmede devirdi

Sokak magandası, elektrik panosunu bir tekmede devirdi

Sokak magandası, elektrik panosunu bir tekmede devirdi

Sokak magandası, elektrik panosunu bir tekmede devirdi

Sokak magandası, elektrik panosunu bir tekmede devirdi

Sokak magandası, elektrik panosunu bir tekmede devirdi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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