Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu

YEREL seçime katılacak partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimiyle belirlendi. Ocak partisi, oy pusulasında 22'nci sırada yer alacak.

YSK, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kullanılacak birleşik oy pusulasında partilerin yeri kurayla belirlendi. Yerel seçimlerde yerini alan Ocak Partisi'nin de oy pusulasındaki yer belirlendi.

'TÜM İL VE İLÇELERİNDE ADAYLARIMIZI ÇIKARTACAĞIZ'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ocak Partisi Genel Başkanvekili İbrahim Gökhan Güngör, oy pusulasında 22'nci sırada yer alacaklarını söyleyerek "Ocak Partisi kurulduğu ilk zamanda bazı engellemelerle karşılaştı. Bu engellemeleri geçtik ve bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart yerel seçimlerinde oy pusulasında partilerin yeri kurayla belirlendi. Ocak Partisi olarak kura çekimine katıldık. 22'nci sırada yer aldık. Amblemimiz dünyayı kapsayan bir hilal. Ocak Partisi büyük bir harekettir. Genel başkanımız Kadir Canpolat'ın liderliğinde Türkiye'nin dört bir köşesinde ilerleyen bir harekettir. 72 il, 450 ilçede bugüne kadar teşkilatlanmamızı tamamladık. Büyük Türkiye Partisi ile Ocak Partisi'nin birleşme sağladı. Fakat bunu bir isim değişikliği değil, Ocak Partisi seçimlere girme hakkı kazanmıştı, özellikle belirtmek istiyorum. 31 Mart yerel seçimlerinin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ocak Partisi olarak önümüzdeki yerel seçimlerde tüm il ve ilçelerinde adaylarımızı çıkartacağız. Ocak Partisi milletimizin tam kendisidir" ifadelerini kullandı.