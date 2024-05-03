Siverek'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Siverek-Çermik kara yolunda trafiğin aksamasına yol açan taşkına belediye ekipleri müdahale etti. Kırsalda ise yağış nedeniyle bazı ekili alanlar zarar gördü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.
Fırat Mahallesinden geçen Siverek-Çermik kara yolunda trafiğin aksamasına yol açan taşkına, Siverek Belediyesi ekipleri müdahale etti.
Kırsalda da etkili olan yağış nedeniyle bazı ekili alanlar zarar gördü.