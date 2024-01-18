Siverek'te otomobil ve tır çarpıştı: 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Trafik akışı ise araçların çekilmesiyle normale döndü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobil ile tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Necati Ay idaresindeki 27 E 0922 plakalı tır, Gays Hemami yönetimindeki 63 EZ 196 plakalı otomobil ve Eyüp Torhun'un kullandığı 02 KD 914 plakalı otomobil, Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 2. kilometresindeki Otogar Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada yaralanan 2 kişi ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların çekilmesiyle normale döndü.